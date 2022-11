Saiba como será a aparência humana em 800 anos: quatro pálpebras, corcunda e mãos em garra

O modelo, chamado de Mindy, possui as costa curvadas, pescoço largo, mãos em formato de garras e até mesmo um segundo par de pálpebras. Além disso, os cientistas acreditam que os humanos podem apresentar o “cotovelo do smartphone”, um ângulo permanente de 90 graus causado pelo posicionamento do braço ao segurar um celular.

“Recebemos pesquisas científicas e opiniões de especialistas sobre o assunto antes de trabalhar com um designer 3D, com o intuito de criar um ser humano do futuro cujo corpo mudou fisicamente devido ao uso constante de smartphones, laptops e outras tecnologias”, explicaram os cientistas da empresa.

Além das mãos travadas em forma de garra, de tanto segurar o telefone, e as costas curvadas pela postura, os humanos também desenvolveriam pescoços cada vez mais grosso e dois pares de pálpebra devido ao tempo excessivo de exposição à luz artificial. Os cientistas também acreditam que todo este tempo de exposição causaria um crânio mais grosso e um cérebro menor.