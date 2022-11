Saiba horário e onde assistir Juventus x PSG ao vivo pela Champions League

O jogo Juventus x PSG será disputado nesta quarta-feira (2), pela última rodada da fase de grupos da Champions League. A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, na Itália. A TNT vai transmitir ao vivo na TV; não vai passar no SBT. Para assistir online, a opção é a HBO Max.

Assinantes do canal podem acompanhar pelo TNT Go. O acesso é realizado por site ou aplicativo disponível para Android e iOS. Basta fazer o download do app e entrar com os dados da respectiva operadora.

Já a HBO Max é a alternativa para quem não tem TV por assinatura. O serviço de streaming, que transmite todos os confrontos da Liga dos Campeões, tem valor mensal de R$ 27,90 no plano padrão (com imagens em HD e 4K). Outra opção é o plano exclusivo para dispositivos móveis por R$ 19,90 ao mês.