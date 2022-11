A mulher que tirou Gabigol da convocação de Tite para a Seleção Brasileira na Copa

A imprensa esportiva especializada em futebol encontrou, enfim, um motivo para a não-convocação, pelo técnico Tite do atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, o Gabigol, para integrar a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A causa da não-convocação, que vem revoltando a torcida do Flamengo nas redes sociais apesar da convocação dos flamenguistas Everton Ribeiro e Pedro, tem nome, sobrenome e parentesco com um astro da Seleção canarinho: Rafaella Santos, a irmã de Neymar.

Embora o fato da não-convocação não tenha sido justificado por Tite nas suas seguidas entrevistas em que os jornalistas o cobram por isso, já que Gabigol teve atuação marcantes nas últimas conquistas do Flamengo tanto na Copa do Brasil como na Taça Libertadores da América, há quem diga que a mulher foi a causa. Gabigol e Rafaella se relacionam desde 2015, num romance que funcionaria como uma gangorra.

Em junho de 2022, o relacionamento cheio de altos e baixos teve fim definitivo e desde então Gabigol não é mais o mesmo e por isso nem chegou a ser convocado para os dois últimos amistosos antes da Copa, conta Gana e Tunísia, na Europa.

A tristeza e o abatimento do atacante flamenguista é algo bem diferente do que é vivido por Daniel Alves, o convocado mais contestado pela crônica esportiva e por torcedores. Com 39 anos, na sua quarta Copa do Mundos seguida, Alves é apontado como atleta velho demais e fora de forma, o que não seria o caso de Gabigol. A justificativa de Tite, sem citar o flamenguista, é que Dani Alves é um atleta equilibrado.