Saiba quem é o tarado que abordava mulheres em saída de academia

O homem que ficou conhecido como “Tarado do Noroeste” foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e trata-se de Ronald Alves da Costa, 30 anos. O acusado usava um veículo para se aproximar das vítimas, enquanto elas caminhavam. Após chamar a atenção delas, o suspeito se masturbava, dava risadas e fugia do local.

Segundo as investigações, ele mora em Samambaia e é casado. O homem usava o carro da própria esposa, um Fiat Siena branco, para importunar mulheres que passavam pelo bairro. Com a repercussão do caso, ele acabou demitido do emprego em uma obra da região. A investigação conduzida pela 2ª DP colheu “provas irrefutáveis” sobre o responsável pelos atos. Nesta sexta-feira (11/11), Ronald foi indiciado pelo crime de importunação sexual. Leia mais Metrópoles.