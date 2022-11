Saiu no Diário: Governo divulga resultado da 1ª e 2ª etapa do concurso do ISE; veja lista

O governo do Estado tornou público na manhã desta quarta-feira (16), no Diário Oficial, a classificação preliminar da 1ª e 2ª fase do Concurso Público para o cargo de Agente Socioeducativo.

O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o resultado preliminar da Classificação preliminar da 1a e 2a fases do Concurso Público, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, a partir das 8h do dia 17/11/2022 até as 18h do dia 18/11/2022, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco.

Confira a lista: