Samba, teatro, filmes e mais: saiba como curtir o fim de semana no Acre com as dicas do ContilNet

Com o final de semana chegando, muitas pessoas já começaram as saidinhas com os amigos ou com a família. Para ajudar você a encontrar uma opção de lazer do seu interesse, o ContilNet separa as melhores opções de teatro, bares, restaurantes e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta sexta-feira (18), às 19h30, na AABB, acontece o 1º Festival de Humor com ingressos por R$49,90 e 1kg de alimento. As atrações principais são os humoristas Anderson Justus e Zé Ninguém.

Entre o dia 18 a 30 de novembro, a Cia. Flor de Muçambê realiza a Mostra D’Aquiry de Artes, com Mamulengo D’Aquiri, Cortejo cênico em Pernas de Pau, Exposição Cara a Cara de Máscaras Africanas e Lambe Lambe Apurinã – O Ritual.

O Cine Teatro Recreio está exibindo diversos filmes, dentre eles “A Mãe”, “Kevin”, “Paloma”. Confira abaixo os horários e datas das sessões.

A Confraria Gastrobar conta com a Banda Machine Blues nesta sexta-feira (18) para tocar os clássicos do rock, a partir das 21h30. O couvert artístico individual está no valor de R$15,00.

Nesta sexta-feira (18), na Casa do Rio acontece a Casa de Bamba. Confira!

O Recanto Food&Beer preparou uma programação para este final de semana. Confira!

Entre os dias 23 a 30 de novembro, das 10h às 22h, no Via Verde Shopping, ao lado do Planet Park, com tatuadores de 7 estúdios diferentes.

O Papai Noel também já chegou na cidade e faz sua primeira aparição, a partir das 16h, no dia 19 de novembro. Confira a programação!

Neste sábado (19), a partir das 22h, a Confraria Gastrobar realiza o Especial Coldplay com a Banda Hey Joe’s, de Porto Velho (RO). Vendas de mesas e ingressos a partir 99973-5138.

Neste sábado (19), às 19h, no Café com Poesia acontece a apresentação do “O poeta e o Catraieiro”.

Neste domingo (20), acontece o espetáculo “As aventuras de Pinóquio”, no Teatro de Arena do Sesc Centro, com entrada gratuita. A peça conta com duas sessões, uma às 16h e outra às 18h. Confira!

