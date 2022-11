Sapatos de presente: como escolher para impressionar sua amiga secreta

Com as festas de fim de ano, vem também as confraternizações tanto em família quanto no trabalho. Assim, participar é importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Isso sem falar em outras questões como o bem estar psíquico e físico que a socialização traz.

Pensando nisso, no artigo de hoje vamos te mostrar como arrasar no amigo secreto das confraternizações de fim de ano sem extrapolar no orçamento.

Continue lendo para saber mais e descubra porque dar calçados de presente pode ser uma boa escolha!

Como arrasar no amigo secreto sem extrapolar o orçamento

Participar do amigo secreto sem gastar horrores é a principal questão da maioria das pessoas. Afinal, ninguém quer entrar no ano seguinte com dívidas, não é mesmo? Por isso, separamos duas coisas simples que você pode fazer para evitar extrapolar seu orçamento.

1 – Coloque um limite de gastos

Determinar um valor máximo que você pode gastar é fundamental para que você não estoure seu orçamento. Inclusive, os amigos secretos normalmente já tem um valor máximo e um mínimo estipulado para os presentes. Por isso, você pode participar daqueles que estão dentro ou mesmo conversar com os outros participantes sobre o preço dos presentes de forma que o valor fique dentro do seu limite.

2 – Determine o valor de cada presente

Muitas vezes, participamos de mais de um amigo secreto. Então, é importante você saber quantos amigos secretos irá participar. Agora que você já tem um limite de gastos definido, basta dividir esse valor pelo número de presentes que você precisará comprar e definir o preço máximo de cada presente.

Claro que alguns itens são melhores como opção de presentes para amigos secretos do que outros e calçados é um deles. Continue lendo e descubra porque!

Motivos para dar calçados de presente de amigo secreto

Dar sapatos de presente aos amigos secretos é uma ótima opção. Isso porque além de ser um item útil, ajuda a pessoa presenteada a renovar o guarda-roupas. Além disso, o sapato por si só já é completo, assim a pessoa não precisa comprar mais nada para incrementar e, claro, é algo que fará com sempre se lembre de você ao usar.

Muitas pessoas ficam receosas ao dar calçados pensando que podem errar o tamanho ou o modelo, de acordo com o gosto da presenteada. Porém, o sapato é um item simples de trocar, o que resolve essas duas questões.

Aposte em sapatos abertos

Apostar em modelos de sapatos abertos, como a rasteirinha, por exemplo, é uma boa escolha. Apesar de ser simples trocar o calçado em casos de erro na numeração, investir em um modelo aberto reduz os riscos de ocorrer esse erro e as chances de precisar de troca.

Seja ousada

Se sua amiga secreta é uma pessoa próxima, certamente você já tem uma ideia de como é o estilo dela. Então, não tenha medo de ousar e apostar em modelos que você acredita que combine com a personalidade ou estilo que você já sabe que ela tem.

Aposte nas tendências

Ousar não basta. Se você quer realmente surpreender a pessoa e deixá-la satisfeita com o seu presente, além de ousar, aposte nas tendências. Pesquise os modelos em alta ou tendências das próximas estações. Assim, além de presentear com algo ousado e que combine com seu amigo secreto, ela também estará na moda.

Agora que você já sabe como escolher o presente ideal para sua amiga secreta, basta seguir nossas dicas e dar um dos melhores presentes da festa de confraternização!