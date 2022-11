‘Sargento Pincel’: ator gravou mensagem para família antes de morrer; veja o vídeo

Antes de falecer, o ator Roberto Guilherme, que fez sucesso interpretando o personagem ‘Sargento Pincel‘, em Os Trapalhões, da TV Globo, deixou uma mensagem em vídeo para a família.

“Um abraço forte para a família. Beijos. Família unida, sempre unida. Fiquem com Deus, a família toda”, disse Roberto Guilherme, horas antes de morrer.

O humorista foi vítima de um câncer e morreu na última quinta-feira, 10, aos 84 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. Ele lutava contra a doença desde 2018 e faleceu durante a segunda etapa de uma sessão de quimioterapia.

No vídeo gravado pelo filho do ator, Roberto pergunta pelas netas, pede para que elas tirem nota 10 na escola e manda abraços para parentes e amigos.

As imagens gravadas pelos familiares foram exibidas no velório do artista no Cemitério da Penitência, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, local onde o corpo foi velado nesta sexta-feira, 11.