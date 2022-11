Saúde do Estado entrega novos equipamentos odontológicos para Hospital-Geral de Feijó

Para propiciar melhor atendimento à população de Feijó, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou nesta semana a entrega de um aparelho de raio-x digital e outros equipamentos para o consultório odontológico do hospital-geral do município.

Foram enviados também um compressor de ar com gabinete acústico odontológico, dois bancos mochos odontológicos com assento e encosto estofado anatômico, um micromotor odontológico, uma caneta odontológica de baixa rotação contra-ângulo e uma caneta de alta rotação, totalizando um investimento superior a R$ 213,8 mil.

Os equipamentos foram comprados com fonte direta de contrato de licitação, já o aparelho de raio-x foi proveniente de fonte 400, de emenda do deputado federal Alan Rick Miranda.

De acordo com a secretária de Saúde, Paula Mariano, é fundamental que haja esse olhar voltado às necessidades dos municípios. “A entrega dos equipamentos se soma às diversas melhorias que o governo vem realizando em todas as regiões do estado”, afirmou Paula Mariano.

Para a gerente-geral do Hospital de Feijó, Maria Izerlandia Melo, o aparelho de raio-x é uma grande conquista, assim como o consultório odontológico. “Antes fazíamos atendimento por agendamento, pois não tínhamos condições de atender uma quantidade maior de pacientes. Entre os atendimentos odontológicos, só eram atendidos os casos de urgência, que eram encaminhados para o consultório do dentista do hospital. E agora estamos atendendo em livre demanda”, explicou.

A Sesacre tem buscado oferecer atendimento odontológico na rede pública de todos os municípios, e 14 deles já receberam materiais odontológicos em suas unidades. Além disso, há um esforço de possibilitar a capacitação de profissionais, a readequação dos ambientes de atendimento odontológico e realizar a entrega de materiais e equipamentos, para que possa ser executado um serviço de qualidade.