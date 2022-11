Secretário de Infraestrutura faz visita técnica em obras e locais que passarão por revitalização

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, acompanhado do coordenador de Manutenção de Obras, José Maria Amaral, visitou na manhã desta segunda-feira (21), algumas obras da Prefeitura de Rio Branco, assim como a revitalização de bancos, passarelas e quadra esportiva no Parque do Tucumã.

O secretário reforçou que essa é uma preocupação do prefeito Tião Bocalom: sempre levar dignidade às pessoas.

“É levando condições de uso, de aproveitamento, de lazer… para tudo isso é que estamos verificando, para dar dignidade à população que aqui reside.”

Além da decoração natalina no centro da cidade, a Seinfra também está revitalizando diversas praças e quadras públicas. Um dos locais visitados pelo secretário foi a quadra de areia no bairro Cidade do Povo, que está passa por recuperação e deve ser entregue em breve.

“Aqui no Cidade do Povo já temos umas cinco quadras, de grama sintética, poliesportiva e essa quadra de areia para prática de futevôlei, que foi uma solicitação da população e o prefeito deve estar entregando ainda esta semana”, afirmou Cid.

Veja as fotos: