Seleção brasileira divulga foto oficial da Copa do Mundo do Qatar; veja

A CBF divulgou na manhã desta sexta-feira (18) a foto oficial da seleção brasileira que está na disputa da Copa do Mundo do Qatar. O primeiro jogo está marcado para a próxima quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia.

Comissão técnica: Luis Vagner, Ricard Sasaki, Guilherme Passos, Ricardo Rosa, Fabio Mahseredjian, Rodrigo Lasmar, Juninho Paulista, Ednaldo Rodrigues, Tite, Cléber Xavier, César Sampaio, Matheus Bachi, Taffarel, Thomaz Araújo e Bruno Baquete

Sentados: Everton Ribeiro, Danilo, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá, Thiago Silva, Neymar, Marquinhos, Antony, Richarlison, Raphinha, Fred e Alex Telles.

A seleção brasileira enfrenta também a Suíça no dia 28, a partir das 13h, e no dia 2 de dezembro, contra Camarões, às 14h.

Pela quinta edição consecutiva da Copa do Mundo, o Brasil será representado por uma seleção com menos de cinco atletas que atuam em clubes do país.

A convocação do técnico Tite tem apenas três jogadores em atividade no Brasil. São eles o goleiro Weverton (Palmeiras), o meia Éverton Ribeiro e o atacante Pedro (Flamengo).

O número se repetiu em 2006, 2010 e 2018. Como o total de convocados aumentou para 26 —devido ao calor no Qatar e à pandemia da Covid—, esta será a seleção mais “estrangeira” de todas as Copas, com 23 atletas que atuam no exterior e apenas 11,5% em clubes do Brasil.

A seleção terá no Qatar 12 jogadores nascidos no estado de São Paulo, cinco no Rio de Janeiro e três no Rio Grande do Sul. Bahia e Minas Gerais contam com dois representantes. Acre e Espírito Santo completam a lista, com um selecionado cada um.

Principal estrela do elenco, Neymar se tornará o primeiro jogador brasileiro depois de Pelé a disputar três Mundiais vestindo a lendária camisa 10 da seleção eternizada pelo Rei.