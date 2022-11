Seleção Brasileira está escalada com Fred e Militão contra a Suíça

O Brasil está escalado para a segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. No lugar dos lesionados Neymar e Danilo, que tentam se recuperar para a sequência da competição, Tite vai a campo com Éder Militão na lateral-direita e Fred de segundo volante. Paquetá, que jogou mais recuado na vitória contra a Sérvia, assume a posição do camisa 10.

Com isso, a Seleção Brasileira joga contra a Suíça com a seguinte escalação: Alisson; Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vini Jr., Richarlison e Raphinha.

Neymar e Danilo sentiram o tornozelo na partida de estreia da Seleção Brasileira e foram confirmados, na última semana, como desfalques para a sequência da fase de grupo da Copa do Mundo.