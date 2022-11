Seleção é a segunda mais valiosa da Copa; Vini Jr supera o valor de 12 seleções

A seleção brasileira é a segunda mais valiosa da Copa do Mundo do Catar, segundo aponta um estudo publicado pelo CIES Football Observatory. A Seleção de Tite está avaliada em 1,45 bilhão de euros e fica atrás apenas da Inglaterra (€ 1,49 bilhão). A terceira no ranking é a França (€ 1,33 bilhão).