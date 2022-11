Sem interesse por secretaria, Mailza diz que não será figurante no Governo

A senadora e vice-governadora eleita do Acre, Mailza Gomes, passou a integrar a Comissão de Transição do Governo do Acre, em nomeação que foi publicada na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (11).

Mailza vai integrar uma comissão coordenada pelo secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni. O grupo, composto por nove pessoas, fica responsável pela transição e pela implantação do processo de revisão das estruturas administrativas do Poder Executivo.

Ao ContilNet, a vice-governadora eleita disse que neste primeiro momento, a equipe está discutindo os avanços relativos à reforma administrativa do novo Governo: “Nas reuniões que tive a honra de participar, defendi a transparência, planejamento de modo que possamos, nos próximos quatro anos, fazer o que precisa ser feito, da melhor forma possível. Tenho certeza que os acreanos podem esperar desse novo mandato do Gladson um governo que vá, ainda mais, de encontro às necessidades do povo”.

Apesar de a nomeação no Diário só ter sido formalizada nesta sexta, na última terça-feira (8) ela já participou da primeira reunião.

“No que diz respeito à minha participação nessas discussões, você pode ter certeza que colaborarei com muita humildade e amor em tudo aquilo que for necessário, respeitando os comandos do coordenador dos trabalhos, o secretário da Casa Civil Jonathan Donadoni, e todas as determinações do governador Gladson. Por ser mulher, e por ter lutado lá em Brasília por uma maior participação e valorização das mulheres em todos os espaços, essa será uma das minhas bandeiras dentro desse processo. O que não será uma dificuldade, pois o Gladson já abraçou com muito carinho essa bandeira. Mas ainda estamos no início das discussões; elas devem amadurecer nos próximos dias”, enfatizou.

A vice-governadora foi eleita junto com Gladson e, já em seguida, começou-se a especular que sua atuação não será figurativa e seu papel não será apenas de comandar o estado na ausência do chefe do Executivo. Ao ContilNet, a senadora confirmou que, tanto ela quanto Cameli, planejam um mandato em que Mailza atue de forma conjunta com o governador:

“Esse é um desejo do Gladson e meu também. Eu quero ser uma ajudadora, do governador Gladson e do nosso povo. Estou muito confortável com todo esse processo, e sonhando muito em ajudar o povo do Acre de uma forma diferente. Se até aqui eu lutei por recursos, propus e votei leis e andei pelos municípios para saber o que cada um precisa, a fim de destinar os recursos certos para os lugares certos, agora minha missão é transformar esses sonhos em realidade. O governador Gladson tem se preocupado de uma forma muito especial sobre as futuras composições. Eu estou muito feliz e grata a Deus por tudo que tem acontecido na vida de nosso povo”.

Apesar da confirmação de que terá um papel de destaque na condução do Acre pelos próximos anos, Mailza não deve assumir nenhuma secretaria. “Nesse momento, eu acredito que assumir pessoalmente uma secretaria reduziria minha liberdade para atuar como vice-governadora, mas o amanhã a Deus pertence. O Gladson sempre precisou de ajuda e agora ele tem a Mailza, que é uma mulher de palavra, que gosta de trabalhar, temente a Deus e com muito amor no coração, pelo Acre e pelos acreanos. Mas isso não significa que eu não indique nomes, ajude nas composições, a fim de qualificar ainda mais os nossos quadros. Teremos muitas novidades para anunciar aos acreanos”, revelou.

Mailza Gomes tem uma relação muito especial com o cuidado com as mulheres e as crianças. Inclusive, ela foi a primeira senadora a engravidar durante o mandato e não se afastou do cargo. Optou por permanecer em Brasília por conta da pandemia e deu à luz Theodora em agosto de 2020. E será justamente essa área que será prioridade na sua atuação.

“As minhas prioridades são as mesmas do nosso governador, mas não posso negar que cuidar das Mulheres, das pessoas que mais precisam, e da primeira infância, é algo que me toca o coração. Como senadora, olhei de forma igualitária para todas as necessidades do Governo do Acre e do nosso povo, mas essas são as pastas do meu coração. Ver que o nosso governador também pensa assim, é motivo de muita alegria. Na campanha, tivemos um conteúdo programático muito consistente em prol das mulheres, da segurança e bem-estar de todos, da geração de emprego e renda (…) a partir do próximo ano, vamos lutar para tudo isso se tornar realidade. No que depender da Mailza, pode ter certeza que os acreanos vão viver essas promessas”, finalizou.