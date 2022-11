Sena Madureira: dezenas de pessoas visitam túmulos de seus entes queridos; FOTOS

Os moradores da zona urbana e também da zona rural de Sena Madureira comparecem desde cedo ao cemitério São João Batista para visitar os túmulos dos entes queridos. Localizado na Avenida Avelino Chaves, o São João Batista é o maior cemitério da cidade e deverá receber ao longo do dia centenas de pessoas.

Residente no bairro da Vitória, o idoso João Gomes da Silva, 63 anos, conta que todos os anos comparece ao cemitério no dia de finados para acender velas e verificar de perto a situação dos túmulos de seus pais. “Meu pai e minha mãe estão enterrados aqui. Já faz alguns anos que eles morreram. Toda vez que venho aqui bate uma grande saudade. Eles continuam vivos no meu coração”, comentou.

Em frente ao cemitério também é possível encontrar alguns moradores vendendo velas e coroas de flores.

Foto: ContilNet Protesto registrado em Jaru (RO) nesta segunda-feira (31) — Foto: Mikely Azevedo/Rede Amazônica

Pela parte da tarde, a movimentação deverá aumentar ainda mais. Conforme divulgação da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, às 17 horas será celebrada a missa.

As visitas também ocorrem nos cemitérios do 40 (estrada Florentino) e no Recanto da Saudade, situado no Segundo Distrito de Sena Madureira.