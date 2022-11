Sena Madureira: motociclista que morreu em acidente foi candidato a vereador em 2020

O trabalhador autônomo José Paulino Rodrigues, 36 anos de idade, vítima fatal de um acidente de trânsito ocorreu hoje em Sena Madureira havia tentado em 2020 uma vaga na Câmara Municipal. Ele foi candidato a vereador, naquela ocasião pelo PSB, mas não conseguiu a vitória. Obteve somente 12 votos.

José Paulino morou vários anos no Bairro Eugênio Areal, a conhecida Invasão da Xiburema, onde exerceu a profissão de cabeleireiro e também consertava máquina de lavar roupas.

Na noite desta terça-feira (22), ele trafegava em uma motocicleta quando se chocou frontalmente com um carro, ficando com diversos ferimentos pelo corpo. Ainda chegou a ser socorrido com vida, porém, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Segundo informações, ele era casado e sua esposa está grávida.