Senador eleito Alan Rick é recebido pela equipe de transição de Gladson Cameli

O deputado federal e senador eleito Alan Rick (UB), participou na manhã desta segunda-feira (28), de uma reunião com membros da equipe de transição do governador Gladson Cameli (PP), reeleito em outubro deste ano. O encontro se deu na sede da Casa Civil, em Rio Branco.

Na oportunidade, Alan Rick tomou conhecimento das medidas que estão sendo tomadas para o novo governo, dentre elas as mudanças em algumas secretarias.

A exemplo do que vem fazendo como Deputado federal, Alan Rick ratificou seu compromisso com a população Acreana no sentido de destinar recursos e buscar melhorias para as mais diversas áreas. Também apresentou à equipe de transição alguns Projetos que estará abraçando a partir de 2023. “Apresentamos nossos projetos para a duplicação da Rua Isaura Parente e criação de um parque urbano na área do 7o BEC, além da recuperação da BR-364. Contem com o mandato para continuarmos trabalhando pelo bem da nossa população”, enfatizou.

O ex-prefeito Jairo Cassiano, coordenador da campanha de Alan Rick ao senado e assessor parlamentar, também participou da reunião. O encontro teve ainda a presença de Jonathan Donadoni, Secretário-chefe da Casa Civil, Alisson Bestene, Secretário extraordinário de assuntos governamentais, Ricardo Brandão, secretário de planejamento e gestão, dentre outros convidados.

Em razão de seu destaque como deputado federal, Alan Rick conquistou a confiança do eleitorado Acreano e foi o campeão de votos nas eleições deste ano.