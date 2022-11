SENAI/AC lança edital de Aprendizagem Industrial 2023

O SENAI/AC lançou nesta terça-feira, 8 de novembro, o edital de Aprendizagem Industrial 2023 para o processo seletivo dos cursos conforme Lei nº. 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto nº. 5.598/2005, que estabelece a obrigatoriedade para estabelecimentos contratarem jovens entre 14 e 24 anos incompletos como aprendizes até o final do curso, observando os critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho.

O edital é voltado exclusivamente para atender empresas em diversas áreas e já está disponível no site senaiac.org.br. São mais de 400 vagas somente em Rio Branco, mas o SENAI pode atender empresas de outros municípios que fizerem contato com a Gerência de Educação Profissional (GEP), pelo número (68) 3212-4277. As aulas iniciam nos dias 13 de fevereiro, 27 de fevereiro e 6 de março de 2023. Entre as novidades para o próximo ano, estão os cursos de Programador Full Stack, que trabalha sistemas para desenvolvimento de sites e aplicativos, e de Mecânico de Refrigeração e Climatização.

De acordo com Geane Farias, gerente de Educação Profissional do SENAI no Acre, o lançamento do edital é também um momento de agradecer as empresas e instituições por abrirem suas portas e oportunizar o ingresso de jovens no mercado de trabalho. “Somos gratos pela confiança no SENAI. A Aprendizagem Industrial é o primeiro degrau de conhecimento para os jovens se capacitarem. Trabalhamos com esses jovens aprendizes não apenas competências técnicas, mas também socioemocionais e, com isso, temos diversos exemplos de aprendizes que são efetivados nas empresas”, ressaltou.

Durante o Encontro da Aprendizagem, que reuniu na manhã desta terça-feira, 8, representantes de empresas na sede do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, a gerente da unidade, Tânia Lúcia Guimarães, aproveitou para apresentar toda a estrutura de laboratórios e ambientes pedagógicos aos visitantes, que também receberam brindes e participaram de sorteios.

DE ALUNOS A PARCEIROS – Ex-aluna do curso de Assistente de Produção Industrial do SENAI, Vitória Rocha atua hoje como auxiliar do Departamento de Pessoal da Acreplast. Ela esteve hoje no Instituto SENAI de Tecnologia representando a empresa e externou sua satisfação de retornar ao local como uma parceira da Aprendizagem Industrial.

“Estudei como aprendiz e já estou há seis anos na Acreplast. O SENAI realmente abre portas”, afirmou.

Rauldean Costa fez o curso de Assistente de Produção Industrial em 2010 no SENAI. Na época, iniciou como aprendiz na Isao Gestão de Pessoas e hoje é proprietário da empresa. “Atualmente, faço recrutamento de seleção para outras empresas, que realizam as entrevistas finais e a contratação. É muito importante essa oportunidade, já que o mercado de trabalho não é fácil, mas o SENAI qualifica com excelência esses jovens” assinalou.