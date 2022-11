Setores de serviço e comércio têm maiores saldos em geração de emprego no Acre

Nos meses de setembro e outubro, os setores de serviço e comércio foram os responsáveis pelo saldo positivo na geração de empregos no Acre, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (29). A edição traz dados que apontam o mês de outubro com 679 novos postos de emprego formal.

Ainda segundo os dados, 3.845 pessoas foram admitidas e 3.166 foram desligadas, gerando as mais de 600 novas vagas. Além disso, o levantamento também mostra que o mês de setembro terminou com 727 novas vagas.

O maior número de contratações no estado foi feito pelos setores de serviços, com 401 novos postos, seguido pelo comércio com 319 e construção civil com 10 novas vagas. Os setores de indústria e agropecuária perderam vagas, segundo o levantamento, com menos 36 e 15 postos, respectivamente.

Em 2022, o Acre teve um saldo de 7.737 novos postos de emprego, uma vez que admitiu 43.106 e demitiu 35.369 pessoas. A cidade com maior saldo foi Rio Branco.

De acordo com os dados, a capital registrou 2.697 admissões contra 2.002 desligamentos, com saldo de 495 novos postos de emprego formal. A segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, também teve um saldo de 116 novas vagas.