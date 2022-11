Sexo gravado: homem conhecia mulheres na internet e filmava relação com câmera escondida

De acordo com as investigações ocorridas no âmbito da operação “Sex Ofender”, o criminoso divulgava as cenas de sexo que protagonizava com as vítimas em sites internacionais de pornografia. O principal site utilizado pelo investigado para divulgar os vídeos foi o Xvideos.com, com sede na República Tcheca.

Durante a apuração, a DRCC também constatou que o criminoso marcava encontros com garotas de programa e gravava todo o ato sexual de forma clandestina. Estima-se que, no mínimo, 15 mulheres foram vítimas do criminoso.

Após autorização judicial, os agentes da DRCC cumpriram o mandado de busca e apreensão, além da prisão preventiva do suspeito. Na residência, foram encontrados diversos equipamentos de sadomasoquismo, camisinhas e remédios prescritos para casos de disfunção erétil.

