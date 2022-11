Sicredi Biomas inaugura sua primeira agência no município de Brasileia

Presentes em 15 municípios de Mato Grosso, 8 municípios do Acre e 2 do Amazonas, a Sicredi Biomas inaugurou nesta sexta-feira (04/11) a sua primeira agência no município de Brasiléia, estado do Acre, que fica localizada há cerca de 230 quilômetros da capital, Rio Branco. Presentes na cidade desde maio de 2021, a Cooperativa iniciou o atendimento em um escritório de negócios.

A partir desta sexta-feira, os associados poderão aproveitar o novo prédio Sicredi, que é amplo e oferece conforto, proximidade e segurança para os associados, com salas para atendimento mais próximo e consultivo. Possui uma sala de reunião e treinamentos, e um espaço de coworking, onde os associados podem aproveitar para realizar tarefas de trabalho. A agência também oferece estacionamento exclusivo.

Douglas Deobald, gerente da agência de Brasiléia afirma que “é um momento de extrema alegria pra todos nós aqui de Brasiléia chegar neste momento, entregando essa agência moderna, imponente e inclusiva para a nossa comunidade”. Ele completa a sua fala agradecendo todas as pessoas que estiveram envolvidas com a construção da agência, de forma direta e indireta

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, diz que “para nós, estar cada vez mais perto do nosso associado é de extrema importância. O nosso desejo é ouvir e acolher as necessidades dos nossos associados, para que juntos possamos alcançar resultados ainda mais satisfatórios e construir uma sociedade cada vez mais justa e próspera”.

Hoje, a agência da Sicredi Biomas em Brasiléia conta com mais de 850 associados, que desfrutam dos benefícios do cooperativismo de crédito. Neste ano de 2022, a Cooperativa investiu cerca de 12 mil reais na comunidade através do Fundo Social, onde duas entidades foram atendidas. Além disso, contamos com uma escola do município de Epitaciolândia que implementou o Programa A União Faz a Vida, que é o principal programa educacional do Sicredi, que traz para as escolas uma metodologia com foco nos princípios do cooperativismo e cidadania.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais como o Aplicativo Sicredi e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp (51 3358-4770). A agência fica localizada na Avenida Manoel Marinho Montes, n°845 B, bairro Eldorado. O horário de atendimento da agência é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, horário local.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).