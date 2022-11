Sicredi está entre os 10 maiores bancos segundo a Época Negócios

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros, é o 8º maior banco do Brasil por ativos totais, de acordo com o anuário Época Negócios 360º. Com mais de R$ 197 bilhões em ativos, a instituição mostrou um crescimento anual de 27,6%, aumentando uma posição em comparação ao ranking de 2021.

A instituição é a 6ª maior por depósito, somando quase R$ 130 bilhões, e a 8ª maior em patrimônio total, com pouco mais de R$ 25 bilhões, um crescimento de 22,6%. Em relação ao lucro líquido, o Sicredi também conquistou o 8º lugar, com R$ 4,7 bilhões. De acordo com o anuário, os 100 maiores bancos do país cresceram 7% no último ano.

O anuário Época Negócios 360º avalia empresas de todo o Brasil em seis dimensões diferentes: desempenho financeiro, sustentabilidade, governança corporativa, pessoas, inovação e visão de futuro. A partir de um completo questionário online, a revista, em parceria com a Fundação Dom Cabral, avalia os dados das empresas participantes a fim de eleger as 500 maiores do Brasil e construir os rankings setoriais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.