Sicredi participa de evento para promover encontro entre empresas e investidores no Acre

O Sebraelab, instalado na Universidade Federal do Acre (UFAC), foi palco da 5ª edição do Demoday, evento promovido pelo Sebrae, que acontece simultaneamente em oito dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. Neste ano, apenas Mato Grosso ficou de fora.

Durante o Demoday, 11 startups participantes do Programa de Pré-Aceleração do SebraeLab/Ufac e 31 do Programa de Aceleração do Inova Amazônia estarão reunidas em torno do desafio trocar informações e experiências para promover o crescimento das empresas. Este número é cinco vezes maior do que o registrado em edições anteriores, que totalizavam apenas oito.

No evento ocorrido nesta quinta-feira (10), que contou com a participação da cooperativa de crédito Sicredi, os empreendedores apresentaram seus projetos inovadores e solução criativas para contribuir na resolutividade de empreendimentos no estado, para uma banca de empresários, investidores e para profissionais da aceleradora Semente Negócios e do Sebrae.

Philippe Figueiredo, coordenador de Startups e Ecossistema de Inovação do Sebrae, explicou que a ação faz parte da segunda fase do Programa Inova Amazônia.

“Para as empresas é um evento importante, pois estamos criando um grande ecossistema entre empresas e investidores e as empresas que passam aqui são preparadas e adquirem visibilidade, sendo levadas a um mercado. Os jovens conseguem enxergar no empreendedorismo uma saída econômica”, destacou.

Na programação constam apresentações das startups, palestras e reuniões para esclarecimento de dúvidas e informações sobre tese de investimentos e outros temas relacionados à área de inovação.

Wellington Júlio, gerente regional de desenvolvimento da Sicredi Biomas, destacou que a instituição financeira tem como principal foco o desenvolvimento social e econômico da sociedade e “do recurso que é depositado no Sicredi, toda a receita financeira que a gente tem na cooperativa a gente devolve para comunidade como ações sociais desenvolvendo a economia social do município neste evento, em específico em parceria com o Sebrae. A gente finaliza um ciclo e abre outro para outras startups. Como exemplo, a parceria que aconteceu no ano passado, quando foi um projeto realizado chamado hackathon, na qual duas startups foram escolhidas para fazer a diferença na comunidade – uma delas foi sobre o desenvolvimento do cooperativismo no estado do Acre e a outra é como lidar com o lixo aqui em Rio Branco, que é uma situação de emergência no nosso município e fazendo isso, o Sicredi tem como propósito fazer a aceleração desses startups””, concluiu.

Em janeiro deste ano, a Sicredi lançou, por meio do programa Inovar Juntos, um portal no site instituição para fortalecer os vínculos com as startups, oferecer oportunidades para a atuação em projetos de grande escala em nível local ou nacional e atender a demanda da comunidade que integra o Sicredi.

“Dentro da área de desenvolvimento cooperativismo sempre estamos buscando novas soluções, novas formas de levar o cooperativismo, de desenvolver, o que é o cooperativismo financeiro dentro da comunidade. Então, dentro dessas ações a gente usa hoje a maratona futuro, que foi uma solução que criamos para desenvolver problemas da própria comunidade. Em parceria com o Sebrae, esse ano, a gente está apoiando o ecossistema de inovação, que é onde se nascem startups, empresas que vão resolver problemas aqui da comunidade, com o apoio do Sebrae e o Sicredi. Então, são iniciativas que vão de acordo com o que a gente acredita dentro do cooperativismo financeiro e que a gente pode contribuir sempre para comunidade também”, explica Caio Matheus, analista de desenvolvimento do cooperativismo na Sicredi Biomas.

Stone Eduardo, gerente de uma das agências do Sicredi em Rio Branco explicou o procedimento para quem deseja se associar.

“Nós temos três formas para associação: a primeira e mais tradicional é o interessado ir até uma de nossas agências portando documentos pessoais – em caso de pessoas físicas – e também o da empresa, no caso de pessoas jurídicas, e para produtores rurais os que comprovem a atividade. A segunda maneira é a associação por WhatsApp, por onde o interessado pode entrar em contato com o telefone (51) 33584770; e nós temos também o Sicredi X, na qual o interessado pode baixar um aplicativo chamado Sicred X nas lojas de aplicativos e fazer o pré-cadastro”, detalhou.