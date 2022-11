Sicredi participa de evento que promove desenvolvimento da bioeconomia no Acre

A Sicredi Biomas participou nesta quinta-feira (10/11), do Demoday 2022, evento organizado pelo Sebrae/Acre que oportunizou e promoveu encontros de negócios entre empresas e investidores no Acre, com o objetivo de apresentar soluções inovadoras e ideias criativas para contribuir na resolutividade de empreendimentos no estado.

Durante o Demoday, 11 startups participantes do Programa de Pré-Aceleração do SebraeLab/Ufac e 31 do Programa de Aceleração do Inova Amazônia se reuniram no SebraeLab, na Universidade Federal do Acre (Ufac), em torno do desafio trocar informações e experiências para promover o crescimento das empresas. Este número é cinco vezes maior do que o registrado nas edições anteriores.

Na programação desta quinta edição do Demoday, os participantes tiveram acesso a apresentações de startups, palestras e reuniões para esclarecimento de dúvidas e informações sobre tese de investimentos e outros temas relacionados à área de inovação.

“Foram 42 startups presentes, bastante investidores e o Sicredi está presente neste evento participando da comunidade ativamente, fazendo com que a economia se movimente. A gente hoje participa desse momento porque entendemos a importância que esse fomento ao desenvolvimento gera ao Acre e principalmente às pessoas. Assim a gente garante que o cooperativismo e o Sicredi cresçam em todo o estado do Acre”, disse Uelligton Júlio, gerente regional da Sicredi Biomas.

As startups que foram escolhidas como as que têm os melhores projetos voltados para bioeconomia foram: Passyflora, WiressPay e Almo no SebraeLab e São Deconplast, Hylaea e Amadeu Sustentável pelo Inova Amazônia. Elas também receberão apoio financeiro de investidores.

Entendendo a importância desse apoio à inovações, em janeiro deste ano, o sistema Sicredi lançou, por meio do programa Inovar Juntos, um portal no site instituição para fortalecer os vínculos com as startups, oferecer oportunidades para a atuação em projetos de grande escala em nível local ou nacional e atender a demanda da comunidade que integra o Sicredi.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).