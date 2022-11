Sindicato dos Servidores do Judiciário e Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Acre estão sob novas direções

Após o pleito eleitoral, Isaac Ronaltti, que se licenciou para concorrer a deputado estadual, retornou as atividades no Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Acre (Sinjus-AC). Isaac finaliza até dezembro sua gestão como presidente, cargo que agora será ocupado por Rangel Araújo, que volta à presidência do Sinjus depois de quatro anos a partir de janeirode 2023, tendo como vice Sharle Almada e Silvanei Camilo como diretor financeiro. Ronaltti permanece como diretor administrativo da nova gestão.

Foram quatro anos à frente do Sinjus e inúmeras conquistas. “Nesse tempo negociamos em mesa com dois presidentes do Tribunal de Justiça, aprovamos PCCR em 2013, conseguimos auxílio saúde, alimentação, gratificação de pós-graduação, construímos prédios pelo estado do Sindicato e uma sede linda em Rio Branco avaliada em mais de 3 milhões de reais. Durante a pandemia, levamos mais de 1 mil exames sorológicos IGG IGM quando nem mesmo o estado estava oferecendo, através de uma parceria com servidores, trouxemos mais de 2.500 exames de Porto Alegre e levamos a todos os municípios para servidores e familiares, eles contribuindo apenas com uma quantia simbólica de R$ 35 enquanto em municípios como Mâncio Lima e Feijó, o mesmo exame era oferecido por R$ 560. Levamos enfermeiros para a coleta de sangue e uma centrífuga laboratorial para conservar o sangue a tempo de retorno a capital. Em 2019, fomos recebidos com gás de pimenta na Assembleia Legislativa quando forçamos uma negociação de pontos da reforma da previdência durante um debate com a casa de mais de 32 dias”, conta o Isaac.

Ainda em sua gestão, foram liberados mais de R$ 5 milhões em dívidas de processos administrativos de servidores junto ao Tribunal, especialmente as referente a aposentados, tais como recentemente pagos da diferença de incorporação e o processo de gratificação de 40% de nível superior de servidores que se arrastava desde o ano de 1997.

“No último mês a presidência do TJ aumentou o auxílio alimentação de 400 para 800 reais, e já tínhamos conquistado esse ano o aumento do auxílio saúde de 520 para 1050. Através de proposta de lei que o sindicato enviou ao TJ, o desconto de Previdência sob a Gratificação de Alcance de Resultados (GAR) deixará de existir retroativo a 2015, sendo que os valores descontados como Previdência dessa gratificação nos anos de 2015 e 2021, serão brevemente reembolsados aos servidores. Esse ano também a gratificação da GAR já está garantida e já remodelada com o pagamento sem desconto da previdência. Entrego a gestão com a reforma das bordas da piscina da sede de Rio Branco, portões e projeto da sede campestre de Cruzeiro do Sul, sede social do Alto Acre em vias de finalização e início do muro do terreno de Xapuri”, afirmou Ronaltti.

O tradicional Jantar Baile dos Servidores está garantido e ocorrerá em dezembro entre os dias 15 e 20 na capital e no interior. “E já na próxima semana, estaremos fazendo o repasse da confraternização de final do ano para casa um dos municípios do estado. Quero parabenizar o esforço coletivo de nossa categoria nesses últimos 4 anos e faço votos que o amigo Rangel continue estruturando nosso sindicato que possui um DNA de muita honestidade, transparência e muito trabalho”, concluiu.

Com o dever cumprido no Sinjus, Ronaltti encara outro desafio, de presidir Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Acre (FESPAC).

Na gestão da FESPAC, Ronaltti contará com Isaac, servidor do DETRAN, como vice, Lourival Júnior, servidor do TCE, como diretor Financeiro, e Quefren Licurgo, servidor do judiciário, será o direto administrativo.