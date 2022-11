Sine Acre divulga quase 50 vagas de emprego nesta quarta-feira; confira

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) divulga 47 vagas de emprego para diversas áreas nesta quarta-feira (9) em Rio Branco.

Para se candidatar às vagas, que podem ser rotativas, os candidatos devem ter um cadastro no Sine. Para fazer, é preciso levar Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e escolaridade, RG/CPF e título de eleitor para realizar o cadastro.

As vagas disponíveis são para os açougueiro, analista de recursos humanos, auxiliar de cozinha, babá, conferente de mercadoria, coordenador auxiliar de curso, copeira (Cruzeiro do Sul), cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, estoquista, funileiro de automóveis (reparação), gerente comercial, mecânico de automóveis e caminhões, mecânico de manutenção de ar condicionado, montador de comandos e sinalização, motorista de ambulância, oficial de serviços diversos na manutenção de edificações (Cruzeiro do Sul), operador de câmera de vídeo, operador de retroescavadeira, pedreiro, recepcionista em geral, polidor de automóveis, servente de pedreiro, soldador, trabalhador agropecuário em geral (Cruzeiro do Sul), vendedor de serviços, vendedor interno e zelador.

O atendimento ocorre por telefone, onde o Sine fornece mais informações sobre as oportunidades divulgadas. Para conferir se as vagas ainda estão disponíveis, basta entrar em contato através dos telefones 0800 647 8182 ou (68) 3224-5094.

Confira as vagas.