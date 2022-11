‘Sombra’ de Marina Silva é anunciada na equipe de transição e reforça influência da acreana com Lula

A acreana Marina Silva, que já é dada como certa como ministra do Meio Ambiente do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tem mostrado ainda mais influência na gestão do petista.

Nesta segunda-feira (14), o vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin, anunciou os nomes dos integrantes do grupo técnico de educação, infraestrutura, cidades, cultura, juventude e esportes.

Entre os mais de 100 nomes, está o da socióloga Maria Alice Setúbal, mais conhecida como Neca Setúbal, banqueira brasileira, acionista do Itaú e presidente do Conselho Consultivo da Fundação Tide Setubal, ela aliada de Marina Silva.

A relação de Setúbal e Marina Silva é muito próxima. Ela era tida como ‘sombra’ da acreana e em 2014, coordenou o programa de governo, ajudou na aproximação com potenciais financiadores e andou para cima e para baixo com a presidenciável, atuando como assessora em debates e outros compromissos de campanha.

A lista da educação também traz os nomes do ex-governador acreano Binho Marques, Cláudio Alex, reitor do Instituto Federal do Pará; Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; Henrique Paim, ex-ministro da Educação; Macaé Evaristo, ex-secretária municipal de Belo Horizonte; Paulo Gabriel, presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia; Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação; Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná; Rosa Neide (PT), ex-secretária de Estado da Educação do Mato Grosso; Teresa Leitão (PT), senadora eleita por Pernambuco; e Veveu Arruda, ex-prefeito de Sobral.

Confira os nomeados nesta segunda-feira em cada grupo técnico:

Cidades

– Ermínia Maricato

– Evanise Lopes Rodrigues

– Maria Fernanda Ramos Coelho

– Ines Magalhães

– Geraldo Magela

– Deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP)

– José de Filippi

– Marcio França

– Rodrigo Neves

– João Campos

– Nabil Bonduki

Educação

– Andressa Pellanda

– Alexandre Schneider

– Binho Marques

– Claudio Alex

– Heleno Araujo

– Henrique Paim

– Macaé Evaristo

– Neca Setúbal

– Paulo Gabriel

– Priscila Cruz

– Ricardo Marcelo Fonseca

– Rosa Neide

– senadora eleita Teresa Leitão (PT-PE)

– Veveu Arruda

Infraestrutura

– Senador Alexandre Silveira (PSD-MG)

– Gabriel Galípolo

– Mauricio Muniz

– Miriam Belchior

– Deputado Paulo Pimenta (PT-RS)

– Vinicius Marques

– Fernanda Batista

– Marcos Cavalcanti

Juventude

– Gabriel Medeiros de Miranda

– Gilberlândio Miranda

– Kelly dos Santos Araújo

– Marcos Barão

– Nadia Beatriz Martins Garcia Pereira

– Nilson Florentino Jr

– Thiago Augusto Orbach

– Sabrina Santos

Esporte

– Ana Moser

– Edinho Silva

– Isabel Salgado

– José Luís Ferrarezi

– Marta Sobral

– Mizael Conrado

– Nádia Campeão

– Raí

– Verônica Hipólito

Cultura

– Antonio Marinho

– deputada federal Áurea Carolina (PSOL-MG)

– Juca Ferreira

– Lucélia Santos

– Márcio Tavares

– Margareth Menezes

Subgrupo de infância em direitos humanos

– Ariel de Castro Alves

– Maria Luiza moura Oliveira

– Pastor Wellington Pereira da Silva

– Isabela Henriques