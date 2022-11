Soraya Thronicke diz “eu avisei” após vitória de Lula

A senadora e ex-candidata à Presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke (União-MS), usou as redes sociais para reiterar um ponto de vista que vinha defendendo desde o início do segundo turno — de que o bolsonarismo elegeria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu sei que é chato dizer isso, mas…EU AVISEI! Arrogância, idolatria, fanatismo, cegueira, traição e indiferença se converteram no resultado das urnas”, escreveu a senadora. Bolsonaro não é o que pregava. Aceitar e agradecer os eleitores que ele enganou é o mínimo que o cabo eleitoral de Lula deve fazer”, disse, referindo-se ao ainda permanente silêncio do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas neste domingo (30/10).

A ex-candidata optou por não apoiar nenhum dos candidatos ao segundo turno. “A maioria dos brasileiros é contra a polarização, e em respeito, irei me abster”, disse na época. “Apenas me reservo ao dito que a Constituição me confere. Silêncio também é liberdade de expressão”.