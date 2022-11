Streamer Casimiro anuncia que transmitirá jogos da Copa do Mundo

Casimiro Miguel anunciou em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (04/11), que irá fazer transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Ao todo serão 22 jogos transmitidos em suas plataformas na internet.

Não tem muito o que escrever. Nós vamos transmitir a COPA DO MUNDO! 🤩 1 jogo por dia até a final. De Graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé! ⚽️🥹 pic.twitter.com/l8LnGbKww7 — caze (@Casimiro) November 4, 2022

Recentemente eleito o Homem do Ano pela revista GQ, Cazé transmitirá, sem custos, um jogo por dia durante o Mundial no Catar, além das partidas da Seleção Brasileira, o jogo de abertura da Copa do Mundo entre Qatar e Equador, as duas semifinais e a grande final, no dia 18 de dezembro.