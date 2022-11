Tema da redação do Enem também tem como foco a cultura de povos indígenas do Acre

“Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. O tema da redação do Enem 2022, divulgado pelo Ministro da Educação, Victor Godoy, também evidência nativos da nossa região, sendo um ponto positivo para os acreanos que irão dissertar sobre o assunto.

No Acre, de acordo com dados da Comissão Pro Índio ( CPI-AC), existem cerca de 16 etinias, sendo uma delas de índios isolados, além de 35 terras indígenas espalhadas em 11 municípios. Ao todo, o Estado tem 209 aldeias com população de quase 20 mil pessoas.

Em um contexto geral, abrangendo todas as comunidades e povos tradicionais do país, o tema possibilita a expansão de ideias, visto que no Brasil existe uma série de manifestações culturais em todas as regiões.

No ano passado, o tema foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. A nota da redação tem grande peso no resultado final do Enem, e, se não seguida algumas regras, os candidatos podem zerar no texto.