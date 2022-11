Temendo isolamento, comunidade em Sena pede providências para recuperação de ponte

Os moradores da comunidade Santa Inês, localizada na BR-364, sentido Sena Madureira-Manoel Urbano, estão reivindicando da Prefeitura a recuperação de uma ponte que dá acesso às famílias. Imagens enviadas ao ContilNet mostram a precariedade do local e o iminente risco dos moradores ficarem isolados.

Segundo informações de uma moradora, os carros que transportam os alunos estão passando por um desvio feito no local. Entretanto, com as chuvas, as dificuldades só tem aumentado. “O meu esposo já procurou o pessoal da Prefeitura, mas até agora nada foi resolvido. A madeira para a construção de uma nova ponte já foi tirada por nós mesmos, mas é preciso de uma máquina para puxar, pois se encontra em um local distante”, comentou a moradora.

Para chegar à comunidade Santa Inês, o acesso principal é pelo ramal 16, próximo a Sena Madureira. Os moradores aguardam uma providência do poder público o mais rápido possível.