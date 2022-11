Terror no ES: “Que seja o início de uma revolução”, diz mãe de Selena

A mãe da menina Selena Sagrillo, morta no ataque a escolas em Aracruz, no Espírito Santo, divulgou, na noite deste sábado (26), uma carta em que compartilha o sofrimento pela perda da menina e pede amor, piedade e segurança para crianças (leia na íntegra no final da reportagem).

“Clamo por piedade e por segurança para nossas crianças serem as milhões de pequenas revoluções que elas poderiam ser. Segurança nas escolas, ruas, casas.”

Thais Fanttini Sagrillo Zuccolotto, mãe de Selena, diz ter escrito a carta no computador que a filha usava no próprio quarto, em meio aos objetos pessoais da menina, onde a mãe relata ter encontrado um diário em que a menina escrevia sobre a vida.

“Sentada em meio ao pequeno caos criativo que era seu quarto, encontrei um texto que […] dizia: ‘Vai ter um dia em que o mundo inteiro vai estar do seu lado, e esse dia é hoje. Eu esperei minha vida inteira. E tudo está bem.’ […] Realmente o dia estava próximo para minha filha”.

