Tia que teria matado sobrinha no Acre é brutalmente assassinada a facadas dentro de casa

A Polícia Civil no Vale do Juruá está de novo investigando um caso misterioso registrado em Mâncio Lima, município localizado a menos de 50 quilômetros de Cruzeiro do Sul, onde uma mulher de 27 anos de idade, mãe de quatro filhos, o mais novo com menos de um ano de idade, foi encontrada morta dentro de casa com golpes de pelo menos 16 facadas. A violência empregada no crime foi tamanha que a faca utilizada ainda foi encontrada cravada no corpo da vítima.

O crime ocorreu no sábado (26) e o corpo foi encontrado no mesmo dia, no quintal da casa da vítima. A impressão colhida pela polícia é que, ao perceber que seria morta, a mulher tentou correr mas foi alcançada pelo assassino.

Suziane da Silva Pereira, a vítima, residia no bairro Cobal, periferia de Mâncio Lima. A Polícia, através do delegado José Obetânio, que atua na região, passou a atuar no caso imediatamente e já ouviu uma testemunha. A pessoa ouvida disse que, no sábado á tarde, ouviu gritos de Suziane e em seguida viu um homem sair correndo pelo quintal de sua casa, mas este não foi identificado.

A perícia da Polícia Civil concluiu que Suziane foi inicialmente atacada dentro da casa dela e tentou fugir, mas foi encurralada em um beco e morta a facadas, sendo a maioria das furadas nas costas. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) levou o corpo de Suziane para o necrotério em Cruzeiro do Sul, para mais exames.

As primeiras investigações apontam que a vítima tinha conexão com crimes e por isso o caso é tratado como acerto de contas. Suziane chegou a ser presa pela morte de uma adolescente, que seria sobrinha dela, Ana Clara da Silva Sampaio, de 15 anos, em novembro de 2020. Ana Clara também foi morta a facadas. Suziane deixou quatro crianças de 12 anos – o mais novo com apena um ano de idade.