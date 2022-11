Tony Ramos abriu o coração sobre a vida pessoal em entrevista ao talk show Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, que será exibido na próxima quinta-feira (24/11), no Multishow. O ator fez revelações inéditas sobre o casamento de 53 anos.

“Acho que a pessoa pode tentar dez, 15 vezes, quantas forem necessárias para encontrar o verdadeiro amor. Minha mãe não deu certo no primeiro casamento, mas deu no segundo. Desde que tenha amor e afeto à volta, a gente vai vencendo as barreiras”, disse ele, que é casado com Lidiane Celi Minati desde 1969.

Reflexivo e sincero, Tony Ramos ressaltou o segredo para manter o mesmo relacionamento há décadas. “Eu sou casado com a mesma mulher porque tem amor, afeto, vontade de estar junto. Quem não consegue na primeira, mas consegue na sexta, não é um pecador ou menos merecedor por isso”, declarou.

Tony Ramos, hoje com 74 anos, é casado com Lidiane desde os 21. Eles são pais de dois filhos, Rodrigo, e Andréa. Apesar dos vários anos juntos, o artista costuma ser bastante discreto sobre a exposição da sua família na mídia.

O post ‘Tony Ramos faz revelações íntimas sobre casamento de 53 anos‘ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.