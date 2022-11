Torcida do crossfit incentiva atletas e é uma das mais animadas do Vida Verde Day

O crossfit, esporte que exige o máximo de condicionamento físico do atleta que o pratica, é um dos atrativos da 2ª edição do Vida Verde Day, que acontece até este domingo, 6, no Arena Life, na capital acreana. O espaço onde os adeptos da modalidade se apresentaram fica lotado, e a torcida é uma das mais animadas do evento.

“O Campeonato de crossfit está sendo realizado pelo Box CROSSXXI, em parceria com a Verde Vida, na Life Arena. A competição iniciou na sexta-feira com uma prova bônus, as categorias que participaram dessa prova foram a Master 37+ e RX. Já no sábado as provas iniciaram às 7h com o termino às 19h. Neste domingo teremos as últimas provas com premiação no final da tarde para os atletas que conquistaram as melhores pontuações”, disse Pedro Costa, coordenador da modalidade.

Ele também comentou que o eventos como esse têm como objetivo integrar e fortalecer ainda mais os adeptos deste esporte.

” Essa é uma prática esportiva que gera saúde e bem-estar as pessoas. Porém, o que a torna atrativa, é a sua metodologia e o ambiente que o esporte proporciona, além de você estar com pessoas que querem ver o teu sucesso, os treinos dessa modalidade te desafiam a ser melhor, buscar a evolução, permitindo acreditar que somos capazes”, enfatizou Pedro.