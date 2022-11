Traje típico de estilista acreano é premiado em concurso de beleza no Paraná

O estilista Jean Calypso vibrou muito com a premiação do novo Mister Brasil Pré Teen Culture 2023, o acreano João Pedro. Jean foi o responsável pelo traje típico do acreano, que foi premiado como ‘Melhor traje típico no concurso’.

Arara Azul foi usado por João Pedro, de 11 anos, que além do traje típico, também trouxe o título e faixa nacional do concurso.

A coluna Douglas Richer conversou com o Jean Calypso na manhã desta segunda (14), que falou sobre a felicidade da premiação: “É tão gratificante seu trabalho ser reconhecido a nível nacional, inclusive ser premiado, acho que não há felicidade maior que essa”, disse Jean.

Jean também foi responsável pelo traje da Miss Brasil Pré Teen Brasil, Kerly Gabriele. O traje foi inspirado na lenda folclórica ‘Caboquinho da Mata’.

O profissional é conhecido no estado por obras valiosíssimas para o universo de misses, mister, influenciadoras e também para artistas nacionais.

Veja os figurinos criados por Jean Calypso para o concurso de beleza: