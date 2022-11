Transição do Governo: quanto ganha quem trabalha nesses 2 meses

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começou a trabalhar na segunda-feira (7), de acordo com divulgação do PT. O local de trabalho destinado pelo governo federal é o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), localizado a poucos quilômetros do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios.

Ainda segundo o Partido, farão parte da transição uma equipe de 50 pessoas, com cargos definidos por lei, além de voluntários que vão ajudar nos trabalhos da transição. Por lei, a equipe de transição trabalhará no local até a posse do novo governo, em 1º de janeiro.

Entre as atribuições da equipe de transição estão requisitar e analisar informações junto ao governo atual, visando a adoção de medidas da nova gestão e a continuidade do funcionamento da máquina administrativa, informa comunicado.

Os salários da equipe de transição vão de R$ R$ 2.701,46 a R$ 17.327,65, apurou o portal Metrópoles. Sendo que o maior salário será o do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que ficou responsável pela coordenação da transição.

Orçamento é prioridade da transição de governo

Na quinta-feira passada (3), o vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin e o senador eleito Wellington Dias (PT) se encontraram com o relator do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro (MDB).

De acordo com o PT, o governo de transição do presidente Lula apresentará, nesta terça-feira (8), propostas que vão corrigir as “falhas” no orçamento que o governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional.

Dessa forma, o novo governo Lula quer garantir, com o apoio do Congresso Nacional, o Bolsa Família de R$ 600, além de reajuste do salário mínimo acima da inflação já em 2023.