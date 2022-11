Transmissões ao vivo em sites de namoro; entenda

Durante os últimos dois anos, os desenvolvedores de plataformas de namoro online perceberam que, sem adicionar novos recursos, os seus produtos não conseguem satisfazer as necessidades atuais do público. Todo mundo já está cansado de deslizar e votar em perfis, cansado de algoritmos de seleção de pares estranhos, de todos os tipos de testes de personalidade, entre outros recursos habituais. Na verdade, os usuários querem apenas se comunicar com pessoas interessantes e fazer novos conhecidos para iniciar relacionamentos com potencial!

Por isso, recentemente, muitos sites e aplicativos de namoro começaram a concentrar seu foco na comunicação por vídeo, adicionando recursos de bate-papo por vídeo online e transmissões por vídeo para oferecer ao seu público uma experiência de comunicação completamente nova. E, deve-se dizer, isso tem dado excelentes resultados.

Bate-papo por vídeo e transmissão ao vivo não são a mesma coisa

O recurso de bate-papo por vídeo em um aplicativo de namoro online não é algo novo. Durante a pandemia, quando a demanda por encontros por vídeo aumentou, quase todas as plataformas de namoro populares, como o Hinge, Tinder, Bumble, Match, Liveli, Luvr, Clover, entre outras, adicionaram esses recursos.

No entanto, a opção de ter encontros por vídeo cara a cara é apenas uma das muitas opções que podem existir para usar o uso de vídeo em sites e aplicativos de namoro. Vamos dar uma olhada em algumas ideias incomuns implementadas em plataformas populares.

Hinge — vídeos de 30 segundos no perfil. Em vez de uma foto estática, você pode adicionar um vídeo curto onde pode contar coisas sobre você mesmo, mostrar sua vida, hobbies e interesses. Há uma quase completa liberdade de ação. Muito informativo e incomum!

Tinder — vídeos de looping de 2 segundos, o chamado Tinder Loop. O Instagram faz algo semelhante há algum tempo, o boomerang. Esta é uma pequena seção dos loops de vídeo, criando um efeito de animação interessante. Você pode adicionar assinaturas e escolher o que você quer mostrar na publicação. Curiosamente, os usuários que adicionaram um Tinder Loop aos seus perfis viram um aumento de 20% na duração das chamadas (de acordo com o TechCrunch).

Match — histórias. Em muitos aspectos, o recurso se assemelha ao formato clássico do Instagram Stories, mas com ênfase no namoro. Os usuários podem baixar uma “Match Story” com vídeo e foto. A duração de cada história não pode ser maior que 60 segundos, mas os usuários podem adicionar várias.

Todos esses recursos são projetados não apenas para tornar a comunicação em sites de namoro e aplicativos mais diversificados, mas também para ajudar os usuários a encontrar o candidato ideal para um relacionamento. Considerando o rápido desenvolvimento das tecnologias da Internet, certamente veremos muitas outras inovações interessantes relacionadas ao vídeo nos próximos tempos.

Mas voltando ao ponto principal, qual é a diferença entre bate-papo por vídeo online e transmissões ao vivo? Na verdade, a diferença é grande. No bate-papo por vídeo, você se comunica cara a cara com uma pessoa. Na transmissão ao vivo qualquer número de espectadores pode se conectar à sua transmissão.

Por que é que as transmissões ao vivo se tornaram populares nas plataformas de namoro?

Qual é o sentido de adicionar a função de transmissão por vídeo a aplicativos de namoro, se já existem vários serviços especializados, como por exemplo o Twitch, Smashcast, Mixer, YouTube, Bigo Live, Afreeca e outros?

À primeira vista, não faz muito sentido mas, se olharmos bem, veremos que essa função é realmente necessária e útil.

O fato é que a transmissão por vídeo ao vivo é usada nessas plataformas com objetivos bem diferentes dos objetivos das plataformas de namoro online:

transmitir a jogabilidade e demonstrar videogames;

coletar doações dos espectadores;

auto-promoção e afins.

Você já ouviu muitas histórias sobre como um casal se conheceu no Twitch e este foi o começo de um forte relacionamento romântico? É claro que existem alguns casos, mas eles são a exceção e não a regra.

A transmissão ao vivo em aplicativos e sites de namoro tem como objetivo especificamente encontrar alguém especial para um relacionamento ou, pelo menos, para criar comunicação entre os espectadores e o apresentador da transmissão. Esses streamings são mais pessoais, criativos e até mesmo com mais alma do que uma simples conversa por mensagem e as perspectivas que eles abrem são simplesmente enormes. Imagine que sua transmissão estará disponível para a audiência de milhões de usuários de um aplicativo de namoro. Dessa forma, as chances de encontrar uma pessoa interessante são muito maiores do que deslizar sem parar para a esquerda e para a direita em fotos de estranhos na esperança de um encontro bem-sucedido.

Verdade que, até agora, a transmissão ao vivo em aplicativos e sites de namoro não é comum. E, por isso, aconselhamos que você dê uma olhada em formato de namoro online, nas plataformas de bate-papos por vídeo online.

Bate-papos por vídeo online: alternativa a apps de namoro e de transmissão ao vivo

Comecemos por falar do popular bate-papo por vídeo online Bazoocam. Este é essencialmente um bate-papo por vídeo clássico, mas que oferece aos seus usuários o recurso de transmissões de vídeo. Você pode iniciar seu próprio stream e outros usuários podem se conectar a ele e assistir. No entanto, como o sistema de moderação do Bazoocam é muito incompleto, a maioria das transmissões do site são extremamente explícitas, o que faz com que não seja o local ideal para encontrar um futuro relacionamento.

Uma história diferente é a opção de bate-papos alternativos como https://coomeet.chat/pt, chatrandom.com, ome.tv, chathub.cam e outros. Embora eles não ofereçam funções de transmissão ao vivo no sentido clássico, eles são ótimos para encontros online. Além disso, muitos deles oferecem recursos absolutamente únicos. Por exemplo, o OmeTV tem um tradutor de mensagens embutido, o CooMeet tem um um filtro de gênero único que impede perfis falsos e bots e o Chatrandom oferece salas de bate-papo temáticas baseadas em interesses. Existe uma plataforma para cada tipo de pessoa.

Durante os últimos anos (também por causa da pandemia), muitos blogueiros populares começaram a utilizar bate-papos por vídeo para gravar seus conteúdos. Por exemplo, a estrela do YouTube Emma Chamberlain teve sua festa de aniversário no Omegle e o popular tiktoker Michael Le, com 35 milhões de seguidores, frequentemente aparece em um bate-papo por vídeo onde ele registra as reações de usuários aleatórios quando de repente estão cara a cara com uma personalidade da web. E estes são apenas alguns exemplos entre milhares! Blogueiros e tiktokers só alimentam ainda mais o interesse em bate-papos por vídeo, o que continuará a ajudar a fazer sua popularidade crescer.

Resumindo

Agora vamos pesar todas as vantagens e desvantagens para decidir se as transmissões ao vivo são importantes hoje para sites e aplicativos de namoro.

Vantagens do formato:

a oportunidade de falar sobre você mesmo para um grande público;

formato de comunicação incomum;

grande área para criatividade.

Desvantagens:

perspectivas controversas em questões de namoro romântico;

muitos serviços competitivos;

a maior parte do público ativo ainda prefere serviços clássicos de namoro.

Se você tem interesse no formato de vídeo comunicação e conversas por vídeo, neste momento a melhor solução é mesmo usar bate-papos online em vez de serviços de streaming de vídeo. No momento, o formato de transmissão ao vivo ainda não é adequado para encontrar relacionamentos, embora talvez isso mude no futuro.

Use plataformas diferentes e nunca desista, mesmo que sua busca não dê resultados tão rápidos quanto deseja. Você irá encontrar aquela pessoa especial!