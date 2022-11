A namorada do militar da Força Aérea Brasileira (FAB) assassinado neste sábado (19/11) lamentou, no Instagram, a morte de Kauan Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos. O soldado morreu na hora, após ter sido atingido pelo disparo feito por Felipe de Carvalho Sales, 19, no anexo do Ministério da Defesa.

“É mentira, Jesus. Por favor, traz ele de volta para casa, meu Deus, por favor”, publicou a jovem, em seu story.

Veja: