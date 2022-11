Três jogos e 21 gols foram registrados nesta 6ª feira pelo Campeonato sub-11

Três partidas sequenciaram na tarde desta sexta-feira (8) a disputa do Campeonato Acreano Sub-11. Os três confrontos foram disputados no estádio Florestão e também no Campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC).

No primeiro duelo, ocorrido no Campo B da FFAC, vitória elástica do Flamenguinho diante da Escolinha Xavier Maia por 8 a 0. O resultado deixou a equipe rubro negra praticamente classificada para a próxima fase da competição.

Praticamente no mesmo instante, a equipe da Escolinha do Rei Artur também fez festa de gols para cima do Joia de Cristo, aplicando uma goleada por 8 a 0. O resultado deixou o time do técnico Artur Oliveira brigando por uma vaga na próxima fase da competição.

A rodada foi encerra com a vitória maiúscula do Andirá sobre o Rio Branco por 5 a 0. O duelo foi realizado no estádio Florestão e registrou a primeira vitória de uma equipe da chave B do torneio.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1° Escolinha Flamenguinho – 9 pts

2° Galvez – 6 pts

3° Escolinha Rei Artur – 6 pts

4° Rio Branco-AC – 3

Grupo B

1° Andirá – 03

2° Escolinha Xavier Maia – 0

3° Escolinha Joia de Cristo – 0