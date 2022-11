Ufac dispensa o uso de máscara contra Covid-19 nos campi

O Conselho Universitário (Consu) da Universidade Federal do Acre (Ufac) decidiu, em reunião plenária ocorrida na última quarta-feira (26), dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial contra Covid-19 nos campi da universidade, e torná-lo facultativo.

A medida consta na resolução Consu n.º 107, de 26 de outubro de 2022. Além disso, foi revogado a resolução do Consu nº 79, de 26 de abril de 2022, que determinou a manutenção do uso obrigatório de máscara como medida de proteção contra a transmissão da Covid-19, nos campi da Universidade Federal do Acre.