Ulisses Torres começa o trabalho no comando do Rio Branco

O técnico Ulisses Torres começa nesta sexta, 25, o trabalho no comando do Rio Branco visando a temporada de 2023. O treinador vai para sua terceira passagem no Estrelão, mas foi diretor de futebol e atleta do Mais Querido.

“É sempre um grande desafio trabalhar no Rio Branco. A ideia é montar um grupo competitivo para lutar pelo título na próxima temporada”, declarou Ulisses Torres.

- Publicidade-

Devem seguir

O zagueiro Bebê é a primeira contratação do Rio Branco. Contudo, o goleiro Ramon, o lateral Nathan e os meias Matheus Hassen e Alifi devem seguir no clube.

Vai definir

Ulisses Torres deve se reunir com os dirigentes do Rio Branco neste fim de semana, no José de Melo, e além de trabalhar no fechamento do elenco, deve ocorrer a definição da data para o início da preparação. O Estrelão vai disputar somente o Campeonato Estadual em 2023.