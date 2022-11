Ulisses Torres será o treinador do Rio Branco na temporada 2023

Após uma conversa com o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, por telefone, nessa quarta, 9, Ulisses Torres, 55, aceitou o convite e será o treinador do Estrelão na temporada de 2023.

O último trabalho como técnico foi na temporada de 2015 no comando do Andirá.

“Estive no Rio Branco e no Galvez como diretor nas minhas últimas passagens no futebol profissional. Voltar a ser técnico no Rio Branco, sem dúvida é um grande convite e também uma oportunidade”, disse Ulisses Torres ao phdesporteclube.com

Iniciar o trabalho

Segundo Ulisses Torres, o trabalho foi iniciado a partir da conversa com Valdemar Neto e a meta é ter um time capaz de lutar pelo título na próxima temporada.

“Sei da responsabilidade que estou assumindo. O Rio Branco é gigante e a cobrança é na mesma proporção”, comentou o treinador.

Time caseiro?

Ulisses Torres sabe das limitações financeiras do Estrelão, mas não acredita em um time totalmente caseiro para o Estadual.

CLIQUE AQUI para ver a matéria completa no site parceiro phdesporteclube.com