Adeus: população de Sena Madureira se despede do vereador Gilberto Diniz 

Em um clima de muita consternação, os moradores de Sena Madureira se despediram na tarde desta quinta-feira (10), do vereador Gilberto Diniz (MDB) que faleceu em Goiânia no último dia 8. Por volta das 15:30 horas, o corpo que, até então, estava sendo velado na casa de seu irmão Gilval Diniz, foi levado para a Câmara Municipal. Por lá, ocorreu uma sessão solene póstuma com a presença de todos os vereadores, familiares e o público em geral.

Cada vereador teve a oportunidade de falar e, dessa forma, render suas homenagens ao colega de parlamento.

Um dos vereadores que ficou mais comovido com a morte de Gilberto foi Charmes Diniz (PP), seu primo. Chorando bastante, ele relembrou alguns momentos do convívio com Gilberto e disse se tratar de uma grande perda. “Perdi um primo, um amigo. Mesmo doente, todos os dias ele me ligava para saber o andamento dos trabalhos na Câmara. Da última vez que conversamos, disse para ele que Deus sabe todas as coisas. Descanse em paz, meu amigo”, comentou.

Os pais de Gilberto, dona Katarina e o senhor Gilberto Diniz também acompanharam a sessão solene. Dona Katarina sentou na cadeira que era ocupada por seu filho. Em vida, ao participar de um Podcast, Gilberto Diniz ressaltou que sua mãe era a grande pessoa da sua vida.

“Sena Madureira perdeu um cidadão de bem, um homem de coração bondoso”, sintetizou Jacamin, presidente da Câmara Municipal.

Em razão de seu falecimento, a Câmara Municipal decretou luto de três dias nos trabalhos legislativos.

Gilberto Gil Gouveia Diniz tinha 49 anos de idade. Era casado e pai de 4 filhos.

Ao longo de sua trajetória, foi professor de Matemática, Radialista, servidor concursado do Banco da Amazônia. Foi também deputado estadual por dois mandatos e atualmente exercia o cargo de vereador.

Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista.

Veja a galeria de fotos: