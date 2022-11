Último Tanaru, conhecido como ‘Índio do Buraco’, é enterrado no sul de Rondônia

O Ministério Público Federal recomendou à Funai que adote medidas para preservar o local como terra indígena, em memória do povo Tanaru, e se for necessário, pode entrar com uma ação na Justiça.

“A terra que é indígena pertence à União, com o direito de posse e usufruto aos povos indígenas. Não há mudança dessa natureza pelo fato de o Índio do Buraco ter falecido. Ela permanece como terra da União e terra indígena”, diz o procurador Daniel Luís Dalberto, do MPF- RO.