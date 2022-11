UNIR realiza “Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica” com apoio da Energisa

A Energisa é uma das apoiadoras da “Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica” que está sendo realizada esta semana pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) no campus de Porto Velho com o tema: “Energia, Tecnologia e Inovação”.

De acordo com o coordenador do Departamento de Engenharia Elétrica da universidade, José Ezequiel Ramos, o evento gratuito contará com palestras de especialistas da Energisa, workshops e visitas técnicas que possibilitarão aos alunos ampliarem sua visão sobre o curso. “A Energisa é uma das principais empresas do setor de energia no estado. Estamos muito felizes de podermos contar com as palestras dos profissionais que irão enriquecer o conhecimento dos estudantes”, explica Ramos.

Na terça-feira (08), o Analista do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa, Rerisson Bessa, fez uma palestra sobre as atuações do programa no estado. O caminhão Nossa Energia também esteve na universidade mostrando de forma lúdica e tecnológica como economizar eletricidade.

Na quarta-feira (09), às 19h30, o gerente de obras de alta tensão da empresa, Filipe Lima, será um dos palestrantes. Ele falará de forma online, sobre construção de subestações e linhas de transmissão. “O Objetivo desta parceria é fornecer aos acadêmicos uma discussão atual sobre temas importantes para sua formação e uma oportunidade de disseminar as experiências dos nossos profissionais que atuam todos os dias no sistema elétrico de Rondônia”, comenta Lima.

O evento é aberto ao público, e, neste ano, ocorrerá de forma híbrida, com atividades presenciais e também online. A inscrição deve ser feita pelo preenchimento do formulário online neste link (https://www.even3.com.br/vi-semana-academica-de-engenharia-eletrica-unir/) que também inclui a programação da semana.