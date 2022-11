Universidades na Califórnia oferecem bolsas parciais de estudo

A Universidade Estadual da Califórnia, Northridge (CSUN) e a Universidade de La Verne (ULV) oferecem vagas limitadas para alunos da Ufac, maiores de 18 anos, ingressarem no programa de bolsas parciais de estudo na Califórnia (Estados Unidos). Os cursos têm duração de três semanas em janeiro ou julho de 2023/2024, são na área de administração e negócios, ministrados em inglês, exigindo nível de intermediário a avançado.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário eletrônico até 27 de novembro. A bolsa de estudo cobre 70% do investimento no programa. Os selecionados terão acesso a preços subsidiados na hospedagem, teste gratuito de proficiência em inglês e outras orientações. Os interessados podem obter mais detalhes sobre os cursos e critérios de concessão de bolsas através do endereço de e-mail [email protected].

Para mais informações, confira o edital de bolsas parciais de estudos.