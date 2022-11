URGENTE: Estudante é morto com tiro no peito após sair de escola no Acre

Vagner Carneiro Queiroz, de 19 anos, foi morto a tiro na noite desta sexta-feira (11), quando saía da Escola Joana Ribeiro Amed, na área Central do município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Vagner estava estudando na Escola Joana Ribeiro Amed e, quando saiu da sala de aula, foi até na praça que fica próximo ao colégio para conversar com a namorada dele que tinha acabado de sair da escola também.

Ao sentar no banco da praça, Vagner foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta. O passageiro desceu e de posse de uma arma de fogo foi em direção à vítima, que tentou correr e se proteger dos três tiros que foram disparados pelo criminoso, mas o jovem foi atingido por um tiro no peito. Após a ação, o criminoso voltou correndo para a motocicleta e fugiu com o comparsa.

Um popular ainda chegou a colocar Vagner dentro de um carro particular para levar para o Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, mas ao chegar na Avenida Santos Dumont, próximo a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, o veículo foi interceptado por uma ambulância e os socorristas tiraram o jovem de dentro do automóvel, mas o estudante já estava sem vida.

O delegado plantonista Ricardo Castro pediu que o corpo fosse deixado no local, pois o local foi isolado por Policiais Militares do 5° Batalhão, para o trabalho da Perícia Criminal. Após os procedimentos de perícia, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), e encaminhado para a sede em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vagner tinha passagem pela polícia e estaria ligado a uma organização criminosa, e a morte dele seria mais um capítulo da guerra que é travada por grupos criminosos.

Os PMs colheram informações dos criminosos e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito na prisão. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia.