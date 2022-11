Valéria Paula comemora temporada no Botafogo

A atacante Valéria Paula, um dos destaques do Botafogo na temporada 2022, passa férias em Plácido de Castro, no interior do Acre, e comemora os resultados com a camisa do time carioca.

“Acertei com o Botafogo em julho e tínhamos metas bem definidas. Não conseguimos o acesso para a primeira divisão do Brasileiro, mas conquistamos o Carioca com duas vitórias diante do Flamengo. Tivemos um bom segundo semestre”, disse a acreana. (ver vídeo)

- Publicidade-

Proposta para renovar

Valéria Paula tem proposta para renovar com o Botafogo. Contudo, o futuro deve ser definido somente na primeira quinzena de dezembro.

“Quem trata desse assunto é o meu empresário. O que posso dizer é que posso seguir no Botafogo e existem algumas sondagens. Vamos pensar com calma”, comentou Valéria Paula.

Treinos físicos

Mesmo de férias, Valéria Paula vem realizando treinamentos físicos diários pensando em 2023.

“Quero chegar bem na pré-temporada. Esses trabalhos neste período são fundamentais”, afirmou a atacante.