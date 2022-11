Veículos colidem e pegam fogo em rodovia do Acre; vítima fica em estado grave

O mecânico Wenden Nobre da Silva, 22 anos, ficou gravemente ferido após um acidente que causou um incêndio na noite desta sexta-feira (11), no km 3 da Rodovia AC-90, conhecida como Estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Wendel trafegava no sentido cidade/zona rural em uma moto modelo Honda CG 150 Fan, de cor preta e placa NXS-1G47, quando viu uma caminhonete modelo Toyota Bandeirante, de cor branca, placa JYR-1I11, vindo na rodovia no sentido oposto e percebeu que iria bater de frente com o carro, e decidiu se jogar da moto e fraturou a perna direita em vários lugares.

Com o impacto dos veículos, a motocicleta foi arrastada embaixo da caminhonete por uma distância de aproximadamente 30 metros e em seguida pegou fogo. As chamas chegaram na cabine da caminhonete e ambos os veículos foram totalmente destruídos pelo fogo. Após o acidente, o motorista do carro fugiu do local.

Populares ajudaram Wenden e acionaram a polícia, uma ambulância e o Corpo de Bombeiros Militar. O Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Wenden ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia. A moto e a caminhonete foram removidos por guincho, após o Corpo de Bombeiros ter apagado as chamas.